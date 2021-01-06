Два человека погибли при пожаре в автосервисе в Москве
Площадь горения составила 120 квадратных метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В результате пожара в автосервисе на улице Рассветная аллея в Москве погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Площадь пожара составила 120 квадратных метров.
«Принятыми мерами в 17:32 пожар был локализован и в 18:05 ликвидирован» - говорится в сообщении службы.
Ранее было опубликовано видео, которое сняли очевидцы пожара возле станции Кусково Горьковского направления.