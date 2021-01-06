В стране и мире Два человека погибли при пожаре в автосервисе в Москве Алексей Курильченко Площадь горения составила 120 квадратных метров. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" В результате пожара в автосервисе на улице Рассветная аллея в Москве погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС. Площадь пожара составила 120 квадратных метров. «Принятыми мерами в 17:32 пожар был локализован и в 18:05 ликвидирован» - говорится в сообщении службы. Ранее было опубликовано видео, которое сняли очевидцы пожара возле станции Кусково Горьковского направления. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика