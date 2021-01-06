Иран установил личности причастных к убийству Фахризаде

Замглавы минобороны Ирана Саид Шаабаниан заявил о том, что правоохранительным органам удалось установить личности людей, причастных к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщило издание Tasnim.

«Все виновные и причастные к убийству этого мученика установлены. Проводятся мероприятия по их задержанию, преступников ждет жесткая кара» - цитирует издание слова замглавы минобороны.

Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября 2020 года недалеко от Тегерана. По сообщениям правительства Ирана, ученый был застрелен из дистанционно управляемого оружия, установленного в автомобиле. Отмечается, что для покушения использовалось высокотехнологичное оружие с системой наведения со спутника.