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Иран установил личности причастных к убийству Фахризаде

Алексей Курильченко
18:22 06.01.2021
Правительство страны ведет работы по задержанию преступников.
Иран установил личности причастных к убийству Фахризаде
© Фото: Iranian Defence Ministry Office, ZUMA Wire, Globallookpress

Замглавы минобороны Ирана Саид Шаабаниан заявил о том, что правоохранительным органам удалось установить личности людей, причастных к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщило издание Tasnim.

«Все виновные и причастные к убийству этого мученика установлены. Проводятся мероприятия по их задержанию, преступников ждет жесткая кара» - цитирует издание слова замглавы минобороны.

Мохсен Фахризаде был убит 27 ноября 2020 года недалеко от Тегерана. По сообщениям правительства Ирана, ученый был застрелен из дистанционно управляемого оружия, установленного в автомобиле. Отмечается, что для покушения использовалось высокотехнологичное оружие с системой наведения со спутника.

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