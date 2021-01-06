Посол Британии призвала не допустить победы России в борьбе с пандемией

Посол Великобритании в Вашингтоне Карен Пирс заявила, что Россия и Китай не должны победить Запад в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом дипломат сказала в беседе с Bloomberg.

По мнению посла, Великобритания и США должны объединить свои усилия и совместно противостоять стратегическим вызовам в период восстановления мира после пандемии.

Пирс считает, что после пандемии Китай может возглавить лидерство в области разработок искусственного интеллекта и кибернетики, и сравнила это с распространением ядерных технологий в середине прошлого века.

«Мы не хотим однажды проснуться и обнаружить, что китайские стандарты установились в таких областях, как искусственный интеллект и кибернетика», — отметила дипломат

Пирс призвала Запад принять меры для процветания открытых обществ после пандемии и подчеркнула, что Россия и Китай являются серьезными стратегический конкурентами Запада.