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В Главном храме ВС РФ готовятся к первой рождественской службе

Владислав Кустов
18:18 06.01.2021
Рождественское богослужение начнется в ночь на 7 января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первая рождественская служба пройдет сегодня в стенах Главного храма Вооруженных Сил России. Годом ранее его только начинали возводить, а сегодня он примет многочисленных прихожан. Сочельник в парке «Патриот» встретил корреспондент «Звезды» Владислав Кустов. Он описал праздничные мероприятия, на которые приехало множество людей.

«Несмотря на то, что от Москвы примерно 60 километров, народа едва ли меньше, чем на Красной площади. Атмосфера просто шикарная: все украшено ледяными фигурами, елками, звучит прекрасная музыка, люди катаются на катке. Многие после этого пойдут в храм на службу. Прямо сейчас в нем уже проходит праздничное богослужение. В верхнем пределе оно начнется в половину двенадцатого», - сообщил корреспондент.

Во время ночной службы людей явно не станет меньше, чем было до этого. Однако не стоит забывать о реалиях последнего времени: во всех храмах страны в связи пандемией действуют новые правила об обязательном наличии у прихожан масок и соблюдении дистанции. Пожилым людям рекомендовано остаться дома. К примеру, на службу в храм Христа Спасителя вход только по пригласительным. В канун праздника патриарх Кирилл призвал молиться об исцелении больных коронавирусом и о врачах, борющихся за их жизни.

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