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Демократ Оссофф поблагодарил жителей Джорджии за избрание его в сенат

Ирина Киселенко
17:37 06.01.2021
По итогам подсчета 100% голосов Оссофф набрал 50,2%.
Демократ Оссофф поблагодарил жителей Джорджии за избрание его в сенат
© Фото: CSRA PHOTOGRAPHY INC, The News Access, Globallookpress

Во втором туре выборов в верхнюю палату демократ Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в сенат.

«Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов», - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По итогам подсчета 100% голосов Оссофф набрал 50,2%, его оппонент Пердью – 49,8% голосов.

С учетом победы в еще одном округе штата кандидата в сенат от Демократической партии Рафаэля Уорнока сенат теперь переходит под контроль демократов.

Ранее в США приступил к работе новый состав Конгресса, который был избран на выборах в ноябре. На первую сессию в воскресенье собралась Палата представителей и Сенат. Формально новый состав двух палат носит имя 117-го конгресса.

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