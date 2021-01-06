Демократ Оссофф поблагодарил жителей Джорджии за избрание его в сенат

Во втором туре выборов в верхнюю палату демократ Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в сенат.

«Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов», - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

По итогам подсчета 100% голосов Оссофф набрал 50,2%, его оппонент Пердью – 49,8% голосов.

С учетом победы в еще одном округе штата кандидата в сенат от Демократической партии Рафаэля Уорнока сенат теперь переходит под контроль демократов.

Ранее в США приступил к работе новый состав Конгресса, который был избран на выборах в ноябре. На первую сессию в воскресенье собралась Палата представителей и Сенат. Формально новый состав двух палат носит имя 117-го конгресса.