Мишустин утвердил работу онлайн-сервиса для поступления в вузы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил порядок работы государственного сервиса «Поступление в вуз онлайн». Постановление опубликовано на портале правовой информации.

В документе отмечается, что в ходе первого этапа реализации сервиса будет реализована возможность проведения приема на обучения в ВУЗы.

Сайт также позволит абитуриентам удаленно отслеживать информацию о ходе вступительной кампании. За работу сервиса отвечают Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор.