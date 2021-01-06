Власти Германии рассказали о своем отношении к «Северному потоку - 2»

Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что власти Германии продолжают считать «Северный поток – 2» экономическим проектом и не приемлют экстерриториальные санкции США. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине.

«"Северный поток - 2" - экономический проект», - констатировала Деммер.

Она также отметила, что к строительству газопровода отношение Берлина остается неизменным, как и не поменялась позиция и по отношению к экстерриториальным санкциям США, которые в ФРГ считают противоречащими международному праву.



Ранее судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в зону строительства трубопровода «Северный поток -2». В декабре минувшего года «Академик Черский», который ранее называли одним из возможных достройщиков газопровода, покинул место достройки.