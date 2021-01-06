СМИ: При взрыве газа в ЛНР пострадал глава народной милиции

Глава народной милиции самопровозглашенной Луганской Народной Республики Ян Лещенко был госпитализирован после взрыва газа в жилом доме в Луганске. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.

«Основная версия - взрыв газа. Версия покушения не рассматривается» - сказал собеседник агентства.

По данным очевидцев, взрыв произошел ночью – в окнах трех квартир выбило стекла, повреждены стены. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и МВД Луганска.