Монастырский повар назвал исконные блюда традиционного рождественского стола

Шеф-повар московского Данилова монастыря Олег Ольхов назвал изначально традиционные блюда рождественского стола, привычные большинству православных верующих. Основу праздничного стола, по его словам, всегда составляли мясо и птица.

«Запеченные целиком утка, гусь, в нынешнее время скорее курица и индейка. Традиционными всегда были запеченные целиком поросята, были даже специальные рынки, на которых их продавали. Также присутствовала обязательно на столе рыба», - рассказал Ольхов.

Шеф-повар вспомнил также про икру, которая, по его словам, была доступнее, чем сейчас, хотя и так же не для всех сословий.

«Также были всевозможные пироги, курники, кулебяки с непостными начинками», - сказал он.

В качестве первого блюда, если оно подавалось, всегда были приняты щи или борщ вместе с расстегаями. Как холодные закуски использовались колбасы, буженина или ветчина. Наполнение праздничного стола зависело от празднующего сословия и от региона страны.

«Общие правила, конечно, были: была выпечка, обязательно был запеченный поросенок, рыба, а также в качестве холодных закусок были всяческие заготовки, грибы, соленья. Все это весьма характерно», - заключил шеф-повар.

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