Горящий автосервис на востоке Москвы попал на видео
По неподтвержденным данным, в здании находятся люди.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
По неподтвержденным данным, в здании находятся люди.В Москва на улице Рассветная аллея возле станции Кусково Горьковского направления произошло возгорание автосервиса.
Момент горения запечатлели жители, чьи дома находятся неподалеку от станции.
По неофициальным данным в здании есть люди - пожару присвоен первый ранг сложности.
По данным МЧС, площадь горения составляет приблизительно 100 квадратных метров. Сотрудники службы уточняют детали происшествия.