Митинг сторонников Трампа в Вашингтоне перерос в столкновения с полицией

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа устроили протестную акцию в Вашингтоне возле Белого Дома. Митинг быстро перерос в столкновения с полицией.

Как сообщает издание The Washington Post, протесты в городе начались за день до принятия Конгрессом США результатов выборов на пост лидера страны – по предварительным данным в них лидирует демократ Джозеф Байден. По сообщениям полиции, в ходе столкновений было арестовано шесть человек.

По мнению автора Washington Post, Трамп сам инициировал протесты – ранее в ходе своего выступления президент призывал «устроить адскую битву» и не допустить демократов в Белый Дома.