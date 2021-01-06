В Дагестане без электроснабжения из-за непогоды остались около 35 тысяч жителей

Министерство энергетики сообщило, что без электроснабжения в Дагестане остались около 35 тысяч человек.

В ведомстве проинформировали, что из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду и налипания мокрого снега на проводах в республике происходят массовые аварийные отключения.

«Нарушено электроснабжение части потребителей в 18 населенных пунктах в Кумторкалинском, Карабудахкентском, Кизлярском, Тарумовском районах и в Махачкале суммарной численностью населения около 35 тыс. человек», — говорится в сообщении.

К восстановительным работам привлечены 38 бригад. Ситуация взята на контроль Минэнерго.

Ранее в Ставропольском крае из-за аварии без света остались более 18 тысяч человек.