Мурашко сообщил о сроках выдачи праздничных выплат медикам

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, получат двойные социальные выплаты в январе. Об этом глава Минздрава сообщил в ходе селекторного совещания с регионами.

«Медицинские работники получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе» - сказал Мурашко.

О выдаче двойных выплатах медикам, борющимся с COVID-19 в новогодние праздники, распорядился президент России Владимир Путин.