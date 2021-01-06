Мурашко сообщил о сроках выдачи праздничных выплат медикам
Врачи, борющиеся с коронавирусом, получат двойные социальные выплаты.
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о том, что медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, получат двойные социальные выплаты в январе. Об этом глава Минздрава сообщил в ходе селекторного совещания с регионами.
«Медицинские работники получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе» - сказал Мурашко.
О выдаче двойных выплатах медикам, борющимся с COVID-19 в новогодние праздники, распорядился президент России Владимир Путин.