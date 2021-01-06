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СК РФ возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии под Смоленском

Анна Берестовая
01:54 06.01.2021
Авария унесла жизни шести человек.
СК РФ возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии под Смоленском
© Фото: sledcom.ru

СК России по Смоленской области возбудил уголовное дело по факту аварии вблизи столицы региона, унесшей жизни шести человек. Следствие разрабатывает версию в соответствии с ч.5 ст. 264 УК РФ, предполагающей нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Причины крупного ДТП на 16 километре юго-западного обхода Смоленска  устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия находятся следователи и криминалисты, а также полиция и сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате аварии от полученных травм скончались двое мужчин и четыре женщины. Все погибшие находились в салонах автомобилей ВАЗ-2115 и Hyundai. Еще одна женщина, находившаяся в иномарке на пассажирском сиденье, была госпитализирована с травмами.

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