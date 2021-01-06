СК РФ возбудил уголовное дело по факту смертельной аварии под Смоленском

СК России по Смоленской области возбудил уголовное дело по факту аварии вблизи столицы региона, унесшей жизни шести человек. Следствие разрабатывает версию в соответствии с ч.5 ст. 264 УК РФ, предполагающей нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Причины крупного ДТП на 16 километре юго-западного обхода Смоленска устанавливаются. В настоящее время на месте происшествия находятся следователи и криминалисты, а также полиция и сотрудники МЧС.

Ранее сообщалось, что в результате аварии от полученных травм скончались двое мужчин и четыре женщины. Все погибшие находились в салонах автомобилей ВАЗ-2115 и Hyundai. Еще одна женщина, находившаяся в иномарке на пассажирском сиденье, была госпитализирована с травмами.