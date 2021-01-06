Впервые на льду: курсанты ДВОКУ из Африки провели первые прокаты на коньках
Некоторые признавались, что, смотря фигурное катание по телевизору, мечтали когда-то научиться кататься.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Курсанты иностранного факультета ДВОКУ впервые вышли на лед прокатиться на коньках. К изучению новой непростой науки приступили 30 человек.
Практически все приехали из Африки и никогда ранее не надевали коньки. Однако это не помешало курсантам мужественно отрабатывать скользящий шаг и делать первые прокаты.
Катание на коньках вызвало у них большой восторг. Некоторые признавались, что, смотря фигурное катание по телевизору, мечтали когда-то научиться кататься.
Помимо прочего, курсантов ДВОКУ учат кататься еще и не лыжах. Лучшие из них смогут принять участие во всероссийской гонке «Лыжня России».