Впервые на льду: курсанты ДВОКУ из Африки провели первые прокаты на коньках

Курсанты иностранного факультета ДВОКУ впервые вышли на лед прокатиться на коньках. К изучению новой непростой науки приступили 30 человек.

Практически все приехали из Африки и никогда ранее не надевали коньки. Однако это не помешало курсантам мужественно отрабатывать скользящий шаг и делать первые прокаты.

Катание на коньках вызвало у них большой восторг. Некоторые признавались, что, смотря фигурное катание по телевизору, мечтали когда-то научиться кататься.

Помимо прочего, курсантов ДВОКУ учат кататься еще и не лыжах. Лучшие из них смогут принять участие во всероссийской гонке «Лыжня России».