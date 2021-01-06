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Ученый назвал главную опасность «нигерийского» штамма коронавируса

Алексей Курильченко
15:39 06.01.2021
Вирусолог выразил опасения, что вскоре в мире появятся и другие мутации заболевания.
Ученый назвал главную опасность «нигерийского» штамма коронавируса
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Африканский ученый-вирусолог Сандей Омилабу заявил о том, что штамм коронавируса, обнаруженный в Нигерии, может быть значительно более заразным, чем ранее известная разновидность болезни. Об этом сообщило издание Express.

«После клинических исследований мы можем заключить, что у нас имеется больше людей, которые проявляют серьезные признаки и симптомы заболевания» - цитирует СМИ Омилабу.

По словам ученого, зараженный «нигерийским» штаммом может одновременно заразить до пяти членов семьи. Также Омилабу выразил опасения, что вскоре в мире могут появиться и другие мутации COVID-19.

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