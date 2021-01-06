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Папа Римский поздравил православных верующих с наступающим Рождеством

Ирина Киселенко
15:33 06.01.2021
Понтифик поздравил верующих из библиотеки Апостольского дворца Ватикана по случаю праздника Богоявления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Vatican Media, Keystone Press Agency, Globallookpress

Православных и католиков Восточных церквей Папа Римский Франциск поздравил с наступающим праздником Рождества Христова.

«Обращаюсь с любовью к братьям и сестрам Восточных церквей – католических и православных, - которые в соответствии со своей традицией отмечают завтра Рождество Господа. Направляю им самые искренние поздравления со святым Рождеством», - сказал понтифик.

В канун одного из главных церковных праздников патриарх Кирилл призвал молиться об исцелении больных коронавирусом и о врачах, борющихся за их жизни.

«Используем эту благодатную возможность и прославим родившегося Иисуса Христа, явив милосердие к ближним, оказав помощь нуждающимся, утешив скорбящих и, может быть, в первую очередь тех, кто страдает от коронавирусной инфекции или ее последствий», - говорится в поздравлении на сайте РПЦ.

К поздравлению с Рождеством Христовым присоединился сербский лидер Александр Вучич. Свое поздравление он направил президенту России Владимиру Путину.

«Пусть этот самый счастливый праздник примирения и семейной гармонии принесет любовь и добрую волю всем сердцам, а также счастье и успехи в дома», - говорится в поздравлении Вучича.

Православные христиане готовятся праздновать Рождество. По всей стране сейчас идет подготовка к ночным богослужениям. На Рождественскую литургию в храм Христа Спасителя можно будет попасть только по приглашениям. Из-за эпидемии COVID-19 в храмах действуют ограничения. Прихожане должны быть в масках и соблюдать дистанцию. Пожилым людям рекомендовано остаться дома. Первая рождественская служба состоится и в главном храме Вооруженных сил в парке «Патриот».

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