Армия Украины переведена на воинские звания НАТО

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о внедрении в ВСУ перечня кодов военных рангов стандарта НАТО. По мнению главы украинского ведомства, это позволит изменить систему управления карьерой солдат на более современную, «отличную от советской».

«Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающее создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру по его подготовке, росту и обеспечению» - сообщили в пресс-службе минобороны Украины.

Закон о принятии стандартов НАТО в украинской армии были приняты Верховной Рабой в июне 2020 года.