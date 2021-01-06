В стране и мире В Крыму установлен температурный рекорд с 1993 года Ирина Киселенко Пятого января зафиксирована самая высокая температура воздуха. © Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости Дежурный синоптик республиканского гидрометцентра сообщил, что пятого января температура воздуха в Крыму поднялась выше 17 градусов, побив рекорд 1993 года. «5 января перекрыт максимум - зафиксирована самая высокая температура, которая наблюдалась за всю историю наблюдений в этот день. Воздух прогрелся до 17,6 градуса», - сообщил синоптик «Интерфаксу». Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1993 году. Тогда температура воздуха составила 14,4 градуса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика