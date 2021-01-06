В Крыму установлен температурный рекорд с 1993 года
Пятого января зафиксирована самая высокая температура воздуха.
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Дежурный синоптик республиканского гидрометцентра сообщил, что пятого января температура воздуха в Крыму поднялась выше 17 градусов, побив рекорд 1993 года.
«5 января перекрыт максимум - зафиксирована самая высокая температура, которая наблюдалась за всю историю наблюдений в этот день. Воздух прогрелся до 17,6 градуса», - сообщил синоптик «Интерфаксу».
Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1993 году. Тогда температура воздуха составила 14,4 градуса.