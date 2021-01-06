Обнаружено тело второго рабочего под завалами шахты на Камчатке

Спасатели обнаружили тела обоих рабочих, которые считались пропавшими после обрушения в шахте Асчинского золоторудного месторождения на Камчатке. Тела погибших извлечены из-под завалов. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на компанию «Тревожное зарево».

«Обнаружено тело второго считавшегося пропавшим работника. Его тело также извлечено из-под завалов» - заявил представитель компании.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения шахты пострадало пять человек. Троим рабочим удалось выбраться из-под завалов. Разборку завала ведут шесть специалистов военизированной горноспасательной части, а также девять внештатных сотрудников спасательного подразделения, работающих на предприятии. СК и прокуратура проводят проверки.