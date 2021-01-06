Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Обнаружено тело второго рабочего под завалами шахты на Камчатке

Алексей Курильченко
14:41 06.01.2021
В результате обрушения под завалами оказалось пять человек.
Обнаружено тело второго рабочего под завалами шахты на Камчатке
© Фото: МЧС РФ

Спасатели обнаружили тела обоих рабочих, которые считались пропавшими после обрушения в шахте Асчинского золоторудного месторождения на Камчатке. Тела погибших извлечены из-под завалов. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на компанию «Тревожное зарево».

«Обнаружено тело второго считавшегося пропавшим работника. Его тело также извлечено из-под завалов» - заявил представитель компании.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения шахты пострадало пять человек. Троим рабочим удалось выбраться из-под завалов. Разборку завала ведут шесть специалистов военизированной горноспасательной части, а также девять внештатных сотрудников спасательного подразделения, работающих на предприятии. СК и прокуратура проводят проверки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:41 В стране и мире
Обнаружено тело второго рабочего под завалами шахты на Камчатке
13:58 В стране и мире
Ученые впервые смогли телепортировать частицы на 44 километра
12:33 Спорт
Видео
«Не было блеска в глазах»: заслуженный тренер объяснил проигрыш молодежной сборной РФ по хоккею на ЧМ
11:27 В стране и мире
Видео
Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра»
10:30 В стране и мире
Видео
Жители поселка Утулик на Байкале стали свидетелями настоящего смерча: видео
Популярное
Популярное
Видео
На страже границ: истребители ЗВО заступили на боевое дежурство в Курской области
Видео
«Охотники за танками»: гранатометчики открыли «море огня» по мишеням в Мурманской области
Видео
«Это были разные планеты»: Фетисов прокомментировал неудачу российских хоккеистов
Видео
Жители Мурманской области стали свидетелями сказочного северного сияния
Назван продукт, снижающий уровень сахара в крови
Дерматолог рассказала о «безобидных» симптомах рака
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.