Жители Мурманской области стали свидетелями сказочного северного сияния

Ранее синоптики предупреждали о том, что увидеть это природное явление можно будет на широтах вплоть до 56 градуса северной широты. Появление северного сияния напрямую связано с солнечной активностью. Самый благоприятный сезон северного сияния охватывает период с сентября по март.

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