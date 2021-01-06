Жители Мурманской области стали свидетелями сказочного северного сияния
Самый благоприятный сезон северного сияния охватывает период с сентября по март.
© Видео: christin_darling, Instagram © Фото: elena_kubantseva, Instagram
Минувшей ночью жители Мурманской области наблюдали мощное северное сияние. Интернет-пользователи активно делятся своими снимками в социальных сетях.
Ранее синоптики предупреждали о том, что увидеть это природное явление можно будет на широтах вплоть до 56 градуса северной широты. Появление северного сияния напрямую связано с солнечной активностью. Самый благоприятный сезон северного сияния охватывает период с сентября по март.