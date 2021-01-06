Лондонский суд отказался освободить Ассанжа под залог

Магистратский суд Вестминстера принял решение отказать основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в освобождении под залог – он останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по экстрадиции журналиста.

На данный момент Ассанж содержится в тюрьме Белмарш – он находится там уже 20 месяцев. Защитники журналиста планировали на суде предоставить доказательства того, что после освобождения Ассанж не будет пытаться скрыться от правосудия.

Ранее Центральный уголовный суд Лондона отказал США в экстрадиции Ассанжа из-за его нестабильного психического здоровья.