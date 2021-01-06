В стране и мире Трубоукладчик «Академик Черский» прибыл к месту строительства «Северного потока - 2» Лина Давыдова Судно, которое ранее называли одним из возможных достройщиков газопровода, вернулось в зону строительства. © Фото: Stefan Sauer, dpa, Globallookpress Судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в зону строительства трубопровода «Северный поток -2». Об этом свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic. В декабре минувшего года «Академик Черский», который ранее называли одним из возможных достройщиков газопровода «Северный поток - 2», покинул место достройки. Компания Nord Stream 2 завершила строительства «Северного потока- 2» в исключительной экономической зоне Германии. Ожидается, что в январе 2021 года должны начаться работы на двух параллельных ветках газопровода в исключительной экономической зоне Дании. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика