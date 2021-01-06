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Ученые впервые смогли телепортировать частицы на 44 километра

Алена Миронова
13:58 06.01.2021
В дальнейшем использованную технологию можно будет использовать при создании квантового интернета.
Ученые впервые смогли телепортировать частицы на 44 километра
© Фото: Gerd Altmann, Pixabay

Ученым впервые удалось телепортировать кубиты фотонов через оптоволокно на 44 километра.

Команда исследователей из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми заявила, что в ходе эксперимента они добились показателей точности до 90%, подтвержденных во время опытов в двух разных сетях. Об этом сообщает журнал PRX Quantum.

Ученые уверены, что использованная технология абсолютно совместима с современным телекоммуникационным оборудованием и не требует прокладки дополнительного оптоволокна. В дальнейшем ее можно будет использовать при создании квантового интернета.

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