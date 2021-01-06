В Ленинградской области поймали убивавшую кошек рысь, усыпив ее на дереве

Жители деревни Агалатово разработали сложную спецоперацию для поимки милой на вид, но все же дикой рыси, которая повадилась наведываться к ним в гости, чтобы ловить местных домашних кошек, мирно выходящих на прогулку около хозяйских домов.

Зверя долго караулили, пока в очередной раз своим хозяевам не помогли собаки, успешно загнавшие хищницу на дерево. Для того, чтобы снять оттуда гостью, понадобилось десять человек, пожарная машина и отряд специалистов центра спасения животных «Кошкиспас» с ружьем, заряженным дротиками со снотворным.

Подбить зверька удалось с первого раза, однако засыпать дама почему-то не желала. Второй укол дротиком свалил ее в сон уже наверняка, однако начав падать в уже растянутый для этого внизу людьми тент, спящая кошка неожиданно телом зацепилась за дерево и повисла на нем без движения.

Тогда специалистам пришлось подниматься к ней на стреле пожарной машины и спускать зверя вниз буквально вручную. После этого рысь отвезли в центр реабилитации диких животных, где будет в дальнейшем решаться ее судьба компетентными вышестоящими инстанциями. Для начала нужно будет выяснить, как краснокнижное животное попало на улицу, где живут ее хозяева, и законно ли они содержали редкую кошку дома.