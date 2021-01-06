Путин понадеялся, что Москва обойдется в 2021 году без займов

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что столичного бюджета окажется достаточно и даже более, чем достаточно, для обеспечения города и каких-либо заимствований ему не понадобится. По его словам, Москве не стоит «прибедняться».

Президент посчитал бюджет города сильным и рассчитанным с профицитом средств. Таким образом глава государства ответил на сказанные мэром Москвы Сергеем Собяниным слова, в которых упоминается потенциальный займ денег на нужды столицы.

О возможном займе градоначальник высказался на совещании по социальным вопросам. Собянин также определил сферу здравоохранения основной для предстоящего года. Именно она будет требовать наибольших расходов бюджета в ближайшее время.