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Масштабный проект: в сирийском Алеппо завершают восстановление офтальмологической клиники

Светлана Головина
Алексей Алексеев
03:00 06.01.2021
В ближайшее время жители провинции вновь смогут получать необходимую квалифицированную помощь различных специалистов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Сирии продолжаются масштабные работы по восстановлению медицинских учреждений. Сейчас специалисты завершают отделку фойе офтальмологической клиники в Алеппо, которая до войны была частью многопрофильного медицинского комплекса.

Во время боевых действий за восточное Алеппо боевики захватили больничный городок и использовали здания как командный пункт и тюрьму. Вся медицинская техника была вывезена и продана.

«Наш медицинский комплекс принимал пациентов не только из Алеппо. К нам ездили люди со всей провинции, поскольку только у нас работали профильные специалисты. Приезжали люди из провинции Ракка и Идлиб», - сказал руководитель департамента здравоохранения Алеппо Зияд Хаштаха.

После ожесточенных боев центральное здание на 400 коек лежало в руинах.

Отстроить здание один из самых простых этапов, поскольку намного сложнее вновь оснастить больницу дорогостоящим медицинским оборудованием и вернуть квалифицированных врачей.

«Здесь все было разрушено до основания. Перед нами стояла задача построить офтальмологическую клинику всего за три месяца», - рассказал представитель строительной компании Муххамад Эттаих.

Для Алеппо данный проект по восстановлению инфраструктуры стал самым масштабным. На следующем этапе запланировано строительство детского отделения на 150 коек. 

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