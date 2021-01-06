Масштабный проект: в сирийском Алеппо завершают восстановление офтальмологической клиники

В Сирии продолжаются масштабные работы по восстановлению медицинских учреждений. Сейчас специалисты завершают отделку фойе офтальмологической клиники в Алеппо, которая до войны была частью многопрофильного медицинского комплекса.

Во время боевых действий за восточное Алеппо боевики захватили больничный городок и использовали здания как командный пункт и тюрьму. Вся медицинская техника была вывезена и продана.

«Наш медицинский комплекс принимал пациентов не только из Алеппо. К нам ездили люди со всей провинции, поскольку только у нас работали профильные специалисты. Приезжали люди из провинции Ракка и Идлиб», - сказал руководитель департамента здравоохранения Алеппо Зияд Хаштаха.

После ожесточенных боев центральное здание на 400 коек лежало в руинах.

Отстроить здание один из самых простых этапов, поскольку намного сложнее вновь оснастить больницу дорогостоящим медицинским оборудованием и вернуть квалифицированных врачей.

«Здесь все было разрушено до основания. Перед нами стояла задача построить офтальмологическую клинику всего за три месяца», - рассказал представитель строительной компании Муххамад Эттаих.

Для Алеппо данный проект по восстановлению инфраструктуры стал самым масштабным. На следующем этапе запланировано строительство детского отделения на 150 коек.