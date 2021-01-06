Врач рассказал, какие болезни может вызвать употребление газированных напитков

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал «Звезде» о вреде газированных напитков.

Он отметил, что из всех сахаросодержащих напитков сахар усваивается слишком быстро, что, в свою очередь, нарушает обмен веществ.

«При регулярном потреблении возможно развитие синдрома инсулинорезистентности - повышение склонности к сахарному диабету, ожирению, гипертонии», - подчеркнул Гинзбург.

Что касается газированных напитков без сахара, то риск их потребления может быть связан с обострением гастрита и язвенных болезней.

«Надо понимать, что когда мы пьем газированную воду, мы на самом деле пьем не воду. Мы пьем как бы слабый раствор угольной кислоты», - заметил эксперт.

Гинзбург рассказал, что не видит других рисков употребления газированных напитков, однако призвал задуматься о существующих.