В США неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия
Аудиозапись с угрозами услышали авиадиспетчеры в Нью-Йорке.
© Фото: Liu Jie, XinHua, Globallookpress
В Вашингтоне неизвестные лица пригрозили влететь на самолете в здание Капитолия. Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке услышали аудиозапись с угрозами.
«В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен», - передает CBS News фразу, которую услышали авиадиспетчеры в понедельник.
Авторы аудиосообщения в настоящий момент не установлены. Власти расследуют использование авиационных чистот, хотя, как отмечается, не считают эту угрозу возможной.