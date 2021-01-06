В США неизвестные угрожали влететь на самолете в здание Капитолия

В Вашингтоне неизвестные лица пригрозили влететь на самолете в здание Капитолия. Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке услышали аудиозапись с угрозами.

«В среду мы влетим на самолете в Капитолий. Сулеймани будет отомщен», - передает CBS News фразу, которую услышали авиадиспетчеры в понедельник.

Авторы аудиосообщения в настоящий момент не установлены. Власти расследуют использование авиационных чистот, хотя, как отмечается, не считают эту угрозу возможной.