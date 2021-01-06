Путин подписал указ о создании фонда помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра»

Президент России Владимир Путин распорядился создать в Российской Федерации Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). Как сообщила пресс-служба Кремля, организация будет называться «Круг добра».

«Основной целью деятельности организации станет реализация дополнительного механизма финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими заболеваниями», - говорится в тексте Кремля.

Учредителем Фонда станет Министерство здравоохранения России. При этом его деятельность и формирование имущества будут осуществлять за счет федерального бюджета, а также добровольных имущественных взносов и пожертвований. Кроме того, финансирование будет проходить и из иных источников, соответствующих законодательству РФ.

В задачи Фонда войдет обеспечение таких детей лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации, которые не входят в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, которые предоставляются инвалиду. Председателем правления Фонда назначен основатель первого детского хосписа Александр Ткаченко.