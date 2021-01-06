«Девушка Бонда» актриса Таня Робертс умерла через день после сообщений СМИ о ее смерти

Исполнительница роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Вид на убийство» Таня Робертс умерла через день после сообщений СМИ о ее смерти.

О трагическом событии стало известно вечером 4 января. Лечащий врач Робертс сообщил об этом партнеру актрисы Лэнсу О’Брайену. Новость об этом опубликовал портал TMZ.

Неподтвержденные сообщения о смерти актрисы появились несколькими днями ранее. В них говорилось о подключении ее к аппарату ИВЛ и последующей смерти. Однако вскоре сообщения были опровергнуты врачами, заявившими, что актриса находится в тяжелом состоянии, но жива.