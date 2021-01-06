Жители поселка Утулик на Байкале стали свидетелями настоящего смерча: видео

Проводящие новогодние праздники дома жители поселка Утулик рядом с Байкалом запечатлели на видео своих смартфонов самый настоящий смерч. Воронка из воздуха появилась прямо неподалеку от частного дома, обитатели которого наблюдали с интересом за ее вращением и передвижением.

«Видео снимали с нашего коттеджа. Шел шестой день отдыха», - подписала ролик в Instagram пользовательница Яна Крец.

Для данного региона России подобное природное явление - большая редкость. Однако жители поселка не испугались воронки, а, наоборот, пришли в восторг от увиденного.