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На улицах Уэльса заметили кошку «размером с лабрадора»

Алена Миронова
11:10 06.01.2021
Одному из очевидцев удалось сделать снимок таинственного животного.
На улицах Уэльса заметили кошку «размером с лабрадора»
© Фото: pumawatch, Facebook

На северном побережье Уэльса заметили гуляющую кошку размером с лабрадора. За последние несколько недель ее видели уже несколько десятков человек.

«Через окно, выходящее на поле, я увидел кошку по форме, но размером с собаку, полную черную фигуру, бегущую через поле к забору», - передает Daily Mail слова очевидца. 

Одному из очевидцев,  Тоби Мэтьюзу, удалось снять животное на камеру в ноябре недалеко от местечка Понтибодкин.

«Я поднял глаза и испытал внезапный шок.  Примерно в 50 или 60 футах от меня стоял огромный черный кот и смотрел прямо на меня», - рассказал Тоби.

Он сделал снимок, затем повернулся и быстро пошел обратно. 

«Я уверен, что это была пума, она была раза в два-три больше моего маленького лабрадора», - поделился Тоби.

Местность, где заметили кошку, является сельской и пустынной.  Жители говорят, что крайне редко встречают кого-то еще на прогулках.

В Северном Уэльсе над этим делом работает группа исследователей «Puma Watch», которая пытается поймать таинственное животное.

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