Россияне назвали желаемый размер доходов в 2021 году

Россияне назвали желаемый размер заработной платы. В среднем, в 2021 году жители страны хотели бы зарплату в 158 тысяч рублей ежемесячно.

Уровень желаемых доходов разнится в зависимости от региона: жители центральной и северной столиц хотели бы получать несколько больше - 175 тысяч и 164 тысячи рублей в месяц соответственно.

Лишь 7% участников социального исследования согласны на размер зарплаты в 29 тысяч, а от 30 до 49 тысяч хотели бы получать 18% опрошенных. По данным РИА Новости, ссылающегося на сервис по поиску работы, среди трех тысяч участников опроса фигурировали также и суммы в 70, 100 и 150 тысяч рублей.