Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Россияне назвали желаемый размер доходов в 2021 году

Егор Левин
10:15 06.01.2021
В опросе приняли участие три тысячи жителей России старше 18 лет.
Россияне назвали желаемый размер доходов в 2021 году
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Россияне назвали желаемый размер заработной платы. В среднем, в 2021 году жители страны хотели бы зарплату в 158 тысяч рублей ежемесячно.

Уровень желаемых доходов разнится в зависимости от региона: жители центральной и северной столиц хотели бы получать несколько больше - 175 тысяч и 164 тысячи рублей в месяц соответственно.

Лишь 7% участников социального исследования согласны на размер зарплаты в 29 тысяч, а от 30 до 49 тысяч хотели бы получать 18% опрошенных. По данным РИА Новости, ссылающегося на сервис по поиску работы, среди трех тысяч участников опроса фигурировали также и суммы в 70, 100 и 150 тысяч рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.