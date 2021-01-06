Эксперт рассказал, почему мошенники звонят именно вам

Мошенники, пытающиеся напугать и обмануть доверчивых граждан РФ с помощью телефонов, обычно используют два канала для сбора номеров своей телефонной базы. Это могут быть так называемые «слитые» номера телефонов клиентов банков, платежных сервисов и интернет-магазинов, а также так называемый парсинг - автоматический сбор номеров телефонов, которые находятся в сети в открытом доступе.

Обзаведясь конкретным номером телефона человека мошенники могут сопоставить его с другими базами данных и уточнить его имя, а также другие личные сведения, включая наличие вклада в конкретном банке.

«В ход идут различные коммуникационные уловки, обычно - угрозы (например, что человек может потерять деньги или стать участником преступления), и обязательно - давление на срочность. Все это вводит человека в стресс, и он становится жертвой мошенника», - цитирует эксперта Тимура Аймалетдинова агентство «Прайм».

Предотвратить звонки мошенников можно, например, с помощью точечной блокировки: если вам последовательно звонят с одного или нескольких телефонных номеров. Другой способ - заблокировать все неизвестные номера с помощью специальных программ на iOS или Android. Однако в этом случае звонки можно будет получать только с номеров, которые есть в адресной книге телефона, например, и пропустить звонок курьера из магазина, пояснил специалист.

Самое лучшее решение, всегда проявлять бдительность при звонках с незнакомых номеров. Понимая описанный выше принцип работы мошенников, не поддаваться их психологическим манипуляциям гораздо легче. Обманщика можно попросить перезвонить или оставить вам номер телефона, попросить назвать его фамилию и должность, а потом самому перезвонить в банк или другую организацию по ее официальному телефону.