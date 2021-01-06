Одного человека нашли погибшим под завалами в шахтах на Камчатке

Спасатели извлекли тело одного из двух человек, оказавшихся под завалами после обрушений в золоторудных шахтах на Камчатке.

«Из-под завалов извлекли тело одного проходчика. Поиски второго пропавшего продолжаются», - передает ТАСС слова директора по внешним связям в компании, которая ведет добычу на этом месторождении.

Ранее сообщалось, что пять человек оказались под завалом в золоторудных шахтах на Камчатке. Троим удалось выбраться на поверхность самостоятельно.

Асачинское золоторудное месторождение располагается в 160 километрах от Петропавловска-Камчатского. Этот рудник признается одним из основных золотых месторождений в Южно-Камчатском районе.