Новак: страны ОПЕК+ в ноябре исполнили сделку более чем на 100%

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в ноябре прошлого года выполнена более чем на 100%.

«Мы подвели итоги исполнения соглашения за предыдущий период, это ноябрь. Уровень был очень высокий, более 100%», - сказал Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания альянса.

Вице-премьер акцентировал, что страны продемонстрировали «приверженность исполнению тех решений, которые были ранее приняты».

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, после чего в августе альянс уменьшил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь текущего года удалось договориться о сокращениях на 7,2 миллиона.

Также в ходе пресс-конференции альянса Александр Новак назвал решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в феврале и марте в рамках сделки ОПЕК+ «новогодним подарком» мировому рынку.