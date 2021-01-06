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Новак: страны ОПЕК+ в ноябре исполнили сделку более чем на 100%

Светлана Головина
00:43 06.01.2021
Вице-премьер акцентировал, что страны продемонстрировали приверженность исполнению решений, которые были приняты ранее.
Новак: страны ОПЕК+ в ноябре исполнили сделку более чем на 100%
© Фото: pixabay.com

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что сделка по сокращению добычи нефти ОПЕК+ в ноябре прошлого года выполнена более чем на 100%.

«Мы подвели итоги исполнения соглашения за предыдущий период, это ноябрь. Уровень был очень высокий, более 100%», - сказал Новак в ходе пресс-конференции по итогам заседания альянса.

Вице-премьер акцентировал, что страны продемонстрировали «приверженность исполнению тех решений, которые были ранее приняты».

Новая сделка ОПЕК+ стартовала с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки, после чего в августе альянс уменьшил ограничения до 7,7 миллиона, а на январь текущего года удалось договориться о сокращениях на 7,2 миллиона.

Также в ходе пресс-конференции альянса Александр Новак назвал решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в феврале и марте в рамках сделки ОПЕК+ «новогодним подарком» мировому рынку.

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