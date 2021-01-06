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Ученые рассказали о худших долгосрочных последствиях COVID-19

Анна Берестовая
00:26 06.01.2021
Долгосрочные последствия болезни отмечают у себя примерно 20% переболевших коронавирусом.
Ученые рассказали о худших долгосрочных последствиях COVID-19
© Фото: pixabay.com

У некоторых пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции, длительное время после заболевания могут наблюдаться судороги, припадки и помутнение сознания. К таким выводам пришли ученые из Соединенных Штатов и Великобритании в ходе исследований.

Помимо этого у перенесших COVID-19 могут наблюдаться проблемы с мочеиспусканием и иные проблемы с почками, болезненные ощущения в тестикулах, боль в сердечной мышце и проблемы с фокусированием внимания.

Специалисты отметили, что долгосрочные последствия болезни отмечают у себя примерно 20% больных. Многие из них несколько месяцев после выздоровления оказываются неспособными вернуться к полноценной трудовой деятельности. Об этом пишет Mirror.

Ранее российский иммунолог сообщил, что в начале весеннего сезона коронавирус, вероятнее всего, пойдет на спад. По его прогнозу, значительных скачков заболеваемости не ожидается до самого конца пандемии.

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