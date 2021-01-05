В стране и мире В РФ ограничили размещение детей на объектах отдыха с одним путем эвакуации Валентина Пескова С 1 января запрещено размещать более 10 детей на одном этаже в учреждениях для их пребывания, если там имеется только один эвакуационный выход. © Фото: Андрей Иглов, РИА Новости Размещать более 10 детей на одном этаже здания в оздоровительных учреждениях и организациях отдыха на территории РФ запрещено с 1 января 2021 года, если имеется только один эвакуационный выход. Об этом говорится в постановлении правительства РФ. «В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 10 детей на одном этаже с одним эвакуационным выходом», - указано в новых правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных кабинетом министров. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика