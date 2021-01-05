Памела Андерсон требует у властей США помиловать Джулиана Ассанжа

Памела Андерсон выразила поддержку основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу после того, как суд в Лондоне постановил, что его не следует экстрадировать в США. В Штатах основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюрьмы.

«Бой еще не окончен. Обнадеживающий момент, чтобы вдохнуть. Я могу только представить Джулиана (в суде, все еще в этой маске), переводящего дыхание», - написала актриса в Twitter.

Британский судья отклонил запрос США об экстрадиции Ассанжа. Основная причина, по которой суд вынес такое решение, — это состояние психического здоровья Ассанжа. Судья пришла к выводу, что риск самоубийства слишком высок. Ассанж уже более 18 месяцев содержится в лондонской тюрьме.

Андерсон является активным сторонником Ассанжа с тех пор, как он опубликовал видеозапись авиаудара вертолета Apache 2007 года возле Багдада, в результате которого погибли мирные жители. Актриса считает, что Дональд Трамп должен помиловать Ассанжа и призывает всех, у кого есть определенное влияние, выступать за помилование.