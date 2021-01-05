«Голоса» прошлого: в комплексе «Сапун-гора» ввели новую традицию

В мемориальном комплексе «Сапун-гора» в Севастополе запустили двигатель легендарного советского танка Т-34. Он принимал участие в боях за город в 1944 году.

Пуск состоялся в рамках акции «Живая история». Это новая традиция музея - ежедневно в полдень заводить советскую боевую технику. Вскоре в акции начнут принимать участие и другие образцы вооружений.

Посетители мемориального комплекса не только могут услышать «голоса» машин, но и узнать о них множество интересных фактов.