«Голоса» прошлого: в комплексе «Сапун-гора» ввели новую традицию
Вскоре в новой акции начнут принимать участие и другие образцы вооружений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В мемориальном комплексе «Сапун-гора» в Севастополе запустили двигатель легендарного советского танка Т-34. Он принимал участие в боях за город в 1944 году.
Пуск состоялся в рамках акции «Живая история». Это новая традиция музея - ежедневно в полдень заводить советскую боевую технику. Вскоре в акции начнут принимать участие и другие образцы вооружений.
Посетители мемориального комплекса не только могут услышать «голоса» машин, но и узнать о них множество интересных фактов.