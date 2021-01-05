Объявленная умершей «девушка Бонда» актриса Таня Робертс оказалась жива

Представители американской актрисы Тани Робертс, о смерти которой со слов ее неназванных представителей, сообщили накануне в СМИ, оказалась жива. Информацию о гибели «девушки Бонда» опроверг ее официальный представитель, публицист Майк Пингел.

По словам пресс-секретаря, информация о смерти актрисы, которая была партнершей знаменитого исполнителя роли Джеймса Бонда Роджера Мура в фильме «Вид на убийство», была распространена ошибочно.

«По состоянию на 10.00 утра 4 января (21.00 по московскому времени) Робертс была жива, однако находилась в тяжелом состоянии», - цитирует Пингела Associated Press.

Супруг актрисы Лэнс О’Брайен также подтвердил, что Таня Робертс жива и находится в больнице, однако он не смог увидеться со своей женой из-за ограничений, действующих на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщалось ранее, в канун Рождества актриса вышла на прогулку со своими собаками, а при возвращении упала, получив тяжелую травму. Робертс была госпитализирована, в больнице ее пришлось подключить ее к аппарату искусственного дыхания.

Считавшаяся по праву одним из секс-символов 1980-х годов, Таня Робертс широко известна в России также по главной роли в фильме «Шина - королева джунглей».