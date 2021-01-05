В Москве и Подмосковье ожидаются туман и гололед
В ближайший час и до 10 часов дня в Московской области сохранится туман с видимостью до 200-700 метров.
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В ближайшее время Москву и московскую область окутает густой туман, при этом на дорогах в регионе будет слабый гололед. Об этом предупредили в региональном главке МЧС РФ.
Согласно прогнозу погоды, такая метеообстановка будет сохраняться до 10 часов дня.
«В Московской области ожидается туман с видимостью до 200-700 метров, слабый гололед», - говорится в сообщении.
Аналогичный прогноз опубликовали и в столичном главном управлении МЧС РФ.