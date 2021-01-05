Байден пожаловался на работу Трампа

Действующий президент США Дональд Трамп сообщил, что все же собирается одержать победу в восьми штатах, в которых он не набрал нужного количества голосов избирателей. Трамп пообещал своим сторонникам, что ситуация скоро изменится.

«Посмотрите, что будет в последующие пару недель, что произойдет и что откроется», - сообщил действующий президент США.

После этого победивший на выборах Трампа Джо Байден высмеял своего оппонента, заявив, что глава государства только «ноет и жалуется» из-за результатов якобы проигранных им выборов вместо того, чтобы бороться с коронавирусом.

«Нет-нет. Я жалуюсь только насчет восьми штатов и думаю, что выиграю их все», - сказал Дональд Трамп.

По словам Трампа, демократы обвиняют его в том, что он жалуется на итоги выборов в штате Джорджия. Ранее СМИ сообщили, что президент США призывал вице-губернатора Джорджии, одного из ключевых штатов США, пересчитать голоса в его пользу.