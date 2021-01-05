В МЧС рассказали о правилах катания на снегоходах и квадроциклах

В МЧС России напомнили об основных правилах безопасности при катании на снегоходах и квадроциклах.

В ведомстве отметили, что если не придерживаться основных правил безопасности, катание на данных видах транспорта может закончиться не только серьезными травмами, но и трагедией.

Собираясь в поездку на квадроцикле или снегоходе, рекомендуется изучить прогноз погоды и проверить уровень топлива. Следует заранее подготовить и изучить карту маршрута, а также осмотреть транспортное средство.

В МЧС подчеркнули, что доверять управление детям и садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. Также под запретом выезд на лед в тех местах, где нельзя быть уверенным в достаточной толщине льда.