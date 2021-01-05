В МЧС рассказали о правилах катания на снегоходах и квадроциклах
Следует заранее подготовить и изучить карту маршрута, а также осмотреть транспортное средство.
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В МЧС России напомнили об основных правилах безопасности при катании на снегоходах и квадроциклах.
В ведомстве отметили, что если не придерживаться основных правил безопасности, катание на данных видах транспорта может закончиться не только серьезными травмами, но и трагедией.
Собираясь в поездку на квадроцикле или снегоходе, рекомендуется изучить прогноз погоды и проверить уровень топлива. Следует заранее подготовить и изучить карту маршрута, а также осмотреть транспортное средство.
В МЧС подчеркнули, что доверять управление детям и садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения строго запрещено. Также под запретом выезд на лед в тех местах, где нельзя быть уверенным в достаточной толщине льда.