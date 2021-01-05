В Иркутской области более 20 тысяч жителей остались без электричества

Аварийное отключение электроснабжения произошло в Иркутской области, из-за чего более 7,5 тысяч жилых домов и 35 соцобъектов остались без света. Сбой в системе произошел в 5.55 по местному времени, (0.55 по Москве).

В пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ сообщили, что пострадали восемь населенных пунктов, в настоящее время находящихся без электричества: Грановщина, Хомутово, Ширяево, Лыловщина, Горящино, Тайтурка, Московщина, Урик.

«Под отключение попало 7 668 жилых домов и 35 социально-значимых объектов», - говорится в сообщении.

Без электричества остались 22 138 человек, из которых 7 070 дети. В восстановлении электроснабжения задействовано шесть человек и две единицы техники.