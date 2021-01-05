Адвокат назвала способы борьбы с шумными соседями

Шумные соседи, которые из-за режима самоизоляции появились практически в каждом жилом многоэтажном доме в России, являются потенциальными субъектами гражданской или даже административной ответственности. Поэтому в случае, если люди, проживающие в конкретной квартире, нарушают режим тишины, следует вызвать полицию, пояснила юрист Надежда Ермолаева.

Регулирование подобного рода общественных отношений находится в совместного ведении федерального и регионального уровня властей, пишет агентство «Прайм». Поэтому для начала нужно выяснить, какие конкретном нормы тишины и покоя установлены в определенном регионе.

Для того, чтобы замерить, повышен ли уровень шума при проведении, например, ремонтных работ в соседней квартире, нужно обратиться в специальную организацию, аккредитованную на проведение экспертизы уровня шума. Максимально допустимые значения составляют от 55 децибел днем и 45 децибел вечером.

В случае, если нарушивший закон жилец будет привлечен к административной ответственности, это создаст прецедент и для последующего возложения на него обязанностей по компенсации морального вреда пострадавшим в порядке гражданского судопроизводства. Также виновник шума должен компенсировать расходы потерпевшим, связанные с замером уровня шума или услугами юриста.