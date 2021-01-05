Назван суммарный долг осужденных коррупционеров по штрафам в России

Общая сумма долга по штрафам российских граждан, осужденных по коррупционным статьям, составила свыше 31 миллиарда рублей. Такие цифры были указаны в материалах Федеральной службы судебных приставов РФ.

В январе-ноябре прошлого года открытыми являлись 8,5 производств в данной области. Средняя сумма задолженности, таким образом, составила около пяти миллионов рублей. За тот же период 608 признанных виновными в коррупции граждан были объявлены в розыск.

Кроме того, за это время государству было выплачено штрафов на сумму в 541,4 миллиона рублей. Без взыскания штрафов были реализованы более трехсот исполнительных производств на сумму 2,3 миллиарда рублей. Еще 11 миллионов штрафов в 14 производствах стали неактуальны в связи с частичной отменой приговора. Об этом пишет ТАСС.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил, что общий ущерб службам государства от коррупции за последний год составил около 45,4 миллиарда рублей. Эта сумма оказалась почти на 10 миллиардов меньше, нежели в 2019 году.