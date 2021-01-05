Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Назван суммарный долг осужденных коррупционеров по штрафам в России

Анна Берестовая
05:08 05.01.2021
Государству было выплачено штрафов на сумму в 541,4 миллиона рублей.
Назван суммарный долг осужденных коррупционеров по штрафам в России
© Фото: pixabay.com

Общая сумма долга по штрафам российских граждан, осужденных по коррупционным статьям, составила свыше 31 миллиарда рублей. Такие цифры были указаны в материалах Федеральной службы судебных приставов РФ.

В январе-ноябре прошлого года открытыми являлись 8,5 производств в данной области. Средняя сумма задолженности, таким образом, составила около пяти миллионов рублей. За тот же период 608 признанных виновными в коррупции граждан были объявлены в розыск.

Кроме того, за это время государству было выплачено штрафов на сумму в 541,4 миллиона рублей. Без взыскания штрафов были реализованы более трехсот исполнительных производств на сумму 2,3 миллиарда рублей. Еще 11 миллионов штрафов в 14 производствах стали неактуальны в связи с частичной отменой приговора. Об этом пишет ТАСС.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов отметил, что общий ущерб службам государства от коррупции за последний год составил около 45,4 миллиарда рублей. Эта сумма оказалась почти на 10 миллиардов меньше, нежели в 2019 году.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:19 Армия
Видео
Российские миротворцы разминировали более 160 километров дорог в Карабахе
04:58 Армия
«Сердце машины»: как военнослужащие в Улан-Удэ восстанавливают легендарную «Катюшу»
03:52 Эксклюзив
Видео
Свидетельница раскрыла подробности стрельбы в подъезде московской многоэтажки
02:02 В стране и мире
Дерматолог рассказала о «безобидных» симптомах рака
02:50 В стране и мире
Названы регионы, в которые в ближайшие дни придут аномальные холода
Популярное
Популярное
Дерматолог рассказала о «безобидных» симптомах рака
На Украине планируют собрать подписи за регистрацию российской вакцины от COVID-19
Главврачи Британии посоветовали установить максимальный уровень угрозы от COVID-19
Китайцы нашли источник «бессмертия» в сибирской тайге
Светящийся объект пронесся в небе на Гавайями с невероятной скоростью
В Китае назвали «невыносимое» русское блюдо
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.