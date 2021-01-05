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Тридцать две причины бросить пить: стоматолог рассказал о вреде алкоголя для зубов

Анна Берестовая
05:43 05.01.2021
Специалист порекомендовал не забывать посещать стоматолога даже в условиях пандемии.
Тридцать две причины бросить пить: стоматолог рассказал о вреде алкоголя для зубов
© Фото: pixabay.com

Употребление алкоголя негативно сказывается на зубах и может привести к ускоренному старению зубочелюстной системы. Об этом рассказал специалист по реконструктивной и эстетической стоматологии и имплантологии Дмитрий Смирнов в беседе с радио Sputnik.

Специалист объяснил, что спиртное нарушает работу кровеносных сосудов. При этом, по словам врача, все органы ротовой полости, включая зубы и десны, нуждаются в нормальном поступлении крови.

Смирнов также посоветовал всем россиянам выделять время для визита к стоматологу даже в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Озаботиться здоровьем зубов, по его мнению, лучше до праздников, чтобы не попасть в ситуацию, когда требуется экстренная помощь, а все клиники закрыты.

Ранее врач-стоматолог рассказал, что постоянная утренняя головная боль может быть связана с проблемами в области стоматологии. Такой симптом может свидетельствовать о бруксизме – болезни, проявляющейся в виде гиперфункции жевательных мышц ночью.

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