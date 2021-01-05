Торговые павильоны вспыхнули под Владимиром

В поселке Мстера Вязниковского района Владимирской области загорелось одноэтажное кирпичное здание. В охваченном пламенем помещении, по имеющейся информации, располагаются торговые павильоны.

Площадь пожара составила около восьмисот квадратных метров. Согласно предварительным данным, в ходе произошедшего никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ. В ликвидации пламени принимают участие 45 человек и 16 единиц техники.

Ранее в Волгограде произошел пожар на территории вещевого рынка. Пожарные службы оперативно прибыли на место инцидента. Жертв или пострадавших в результате возгорания не было.